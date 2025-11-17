ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岐阜県が管理する施設、トイレ便座の「ゴム」が63個なくなる 岐阜県 メ〜テレニュース 岐阜県が管理する施設、トイレ便座の「ゴム」が63個なくなる 2025年11月17日 20時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岐阜県が管理する施設で、トイレのふたや便座のゴムがなくなった 15日に清掃員が発見し、その後の調べで63個がなくなっていたと判明 県は警察に被害届を提出し、警察は窃盗事件として捜査を進めている 記事を読む おすすめ記事 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 日本損失1.7兆円に修正 中国渡航自粛の影響試算 2025年11月18日 0時2分