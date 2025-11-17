短い棒状のチョコがけビスケットを銀紙で包んだ「フィンガーチョコレート」が姿を消しつつある──？昔なつかしいお菓子として知られるが、昨今の販売状況がXで話題になり、国内大手の商品が終売していたとの情報も広がっている。メーカー3社に聞いた。大正から令和にかけて流通も...生産終了の動きがXで2025年11月中旬ごろ、金銀の包み紙に入ったフィンガーチョコを探し求める写真付きの投稿が関心を集めた。菓子メーカー・カバヤ