スパゲッティ専門店「壁の穴」は、2025年11月18日に全国8店舗で「大感謝祭」を開催します。この時代に550円で味わえるとは...定番人気の「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「"伝説"のミートソース」の3品を、特別価格の550円で販売します。・辛子明太子と高菜のスパゲッティ辛子明太子と高菜の相性抜群の2つを組み合わせた、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿です。・壁の穴風ナポリタンスパゲッティ専