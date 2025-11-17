小僧寿しは、2025年11月17日から21日まで「BIG SALE『超キング』フェア」を開催します（一部店舗を除く）。コスパ良く、お腹いっぱいにお寿司を堪能！前回好評だった「BIG SALE『超キング』フェア」が再び帰ってきます。平日フェア最大級のボリューム商品を、お手頃価格で味わえますよ。・超キング盛 32貫定番のまぐろをはじめとする、人気の16種のネタが32貫たっぷり入っています。価格は1898円。なんと、1貫あたり60円という驚き