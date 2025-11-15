俳優の北川景子が14日、自身のXを更新。近々の出演作を振り返り、「ずっと痩せてます」などと言及した。【写真】髪ボサボサ！おでこも汚れ…北川景子同日、自身が出演する湊かなえ原作の映画『未来』が来年5月に公開されることが発表された。投稿で「映画『未来』が解禁になりました。2度目の瀬々組です」と、瀬々敬久監督作品への出演を報告。役どころについて「私は幼い頃から父親から虐待を受けたが故に、自分の愛し方も