[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]生き残りへの可能性を感じさせる約25分間だった。日本代表MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)はキリンチャレンジカップ・ガーナ戦の後半23分から途中出場。ボランチの一角で積極的にボールに絡み、前方へのパスでリズムを作るだけでなく、惜しいミドルシュートで得点への姿勢も見せ、一つ殻を破ったようなパフォーマンスを発揮した。昨年夏のパリ五輪でキャプテンを担った藤