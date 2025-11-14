巨人が日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得することが１３日、分かった。北浦は今季は育成選手としてプレーしていた大型左腕で、板東は１軍経験豊富で今季のウエスタン・リーグ最優秀防御率右腕。今オフの補強第１弾で、ともに来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補として期待される。来季２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶ