ハローキティたちが新年をお出迎え♪日本の伝統文化とサンリオキャラクターが融合した「サンリオキャラクターズ しめ縄 正月飾り」が新登場する。☆サンリオキャラクターたちの個性と可愛さが融合した「しめ縄」をチェック！（写真9点）＞＞＞全国の正月飾り、しめ縄、お盆用品を展開する「秀〆」より、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ しめ縄 正月飾り」が新登場する。核家族化やラ