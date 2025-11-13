【サンリオ】お正月飾りはハローキティたちにおまかせ♪ カラフルキュートな「しめ縄」
ハローキティたちが新年をお出迎え♪ 日本の伝統文化とサンリオキャラクターが融合した「サンリオキャラクターズ しめ縄 正月飾り」が新登場する。
全国の正月飾り、しめ縄、お盆用品を展開する「秀〆」より、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした「サンリオキャラクターズ しめ縄 正月飾り」が新登場する。
核家族化やライフスタイルの変化に伴い、古くから続く日本の伝統文化に触れる機会が減少しつつある昨今、お正月のしめ縄飾りは「形式的で少し堅苦しい」と感じる方も多いのでは。
日本の大切な伝統文化であるお正月飾りを、もっと身近に、そして世代を超えて楽しんでいただきたいという思いから、「秀〆」より世界中で愛されるサンリオキャラクターズとのコラボレーションを実現しました。日本の伝統と「カワイイ」文化を融合させた、とってもキュートでポップでかわいい♪ 飾り付けも楽しい気持ちになれるお正月飾りが生まれました♪
「サンリオキャラクターズ しめ縄 正月飾り」は、「ハローキティ」「シナモロール」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」「ハンギョドン」という、世代を問わず人気の8キャラクターをラインナップ。
ハローキティのトレードマークであるリボンや、マイメロディのずきん、クロミのドクロマークなど、各キャラクターの個性を表現するパーツを丁寧に再現・デザインに盛り込まれているのもポイントだ。
伝統的なしめ縄の様式はそのままに、現代の住環境に合わせて玄関ドアやリビングにも飾りやすいコンパクトなサイズ（約横15cm × 縦17cm）。
場所を選ばず、手軽に新年を迎える神様をお迎えする準備ができちゃいます。
2025年11月13日（木）10時より、一部量販店、秀〆公式オンラインショップ、ECモールなどにてお取り扱いスタート！
お正月準備もお正月飾りも、楽しく可愛してみませんか？
