STAYCが2026年2月11日に発売する1stフルアルバム『STAY ALIVE』の詳細が明らかになった。 （関連：【画像あり】STAYC、Japan 1stフルアルバム『STAY ALIVE』ジャケット＆詳細公開新録曲5曲を加えた全17曲収録） 本作は、日本デビュー後の3年間でリリースした1stシングル「POPPY」から最新シングル「Lover, Killer」までの6タイトルを網羅し、さらに2025年夏にリリースしたヒット曲「I WANT IT」のJapane