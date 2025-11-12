プロ野球・楽天は12日、平良竜哉選手と古賀康誠投手を支配下選手登録したと発表しました。平良選手は22年ドラフト5位で入団。育成再契約となって迎えた今季は9月は20試合に出場して打率.338、リーグトップの27安打、7盗塁、15得点の好成績を残し、リードオフマンとして活躍。9月度の「スカパー！ファーム月間MVP賞」を受賞していました。ファームで61試合、178打数63安打、1本塁打、16打点、15盗塁、打率.354、出塁率.401を記録し