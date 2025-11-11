「アグ（UGG®）」が、デザイナー ジェレミー・スコット（Jeremy Scott）とのコラボレーションシューズ「UGG® Jeremy Scott Classic Short」を限定復刻する。11月14日からUGG® Tokyo Flagship Storeとアグ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 ジェレミーのアイコニックなフレイム（炎）を刺繍で施した同モデルは、2017年の「UGG® & Jeremy Scott コレクション」で登場。今回アグ202