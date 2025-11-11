BAPE®が倉石一樹とともに放つ、新コレクション「Performance All Weather」──ストリートとウィンタースポーツを融合した新たな挑戦
A BATHING APE®（BAPE®）は、デザイナー倉石一樹を迎えた新コレクション「Performance All Weather」を発表しました。都会的なファッションエッセンスとウィンタースポーツの機能性を融合させた本コレクションは、冬のアクティブシーンに向けた新しいスタイルを提案します。
Courtesy of A BATHING APE®
新たに生まれ変わったカモフラージュパターン
コレクションの中心となるのは、倉石氏が手掛けたふたつの新しいカモフラージュパターン。DIGITAL ABC CAMO はブランドの定番パターン「ABC CAMO」をピクセル化し、1ST CAMOの象徴的なグリーンを取り入れたデザイン。
Courtesy of A BATHING APE®
UAP CAMO（Universal Ape Pattern CAMO） は「APE HEAD」や「Foot Soldiers」ロゴ、BAPE®の文字を巧みに隠し込んだ、全く新しいアプローチとなっています。これらは倉石氏が25年前にBAPE®でグラフィックデザインを手掛けていた当時の精神を受け継ぎながら、現代的な感性で再構築されています。
Courtesy of A BATHING APE®
機能とデザインを兼ね備えたアウター群
11月に登場する「DROP 1」では、DIGITAL ABC CAMOのデタッチャブルジャケットやリバーシブルダウン、マルチパッチシャツ、アップデートされたシャークフーディ、タクティカルパンツなど、機能性とデザイン性を両立したアイテムがラインアップ。さらに、デイパックやコーチジャケット、フリース、ニット、グラフィックTシャツなども展開し、12月に登場予定のスノーボードコレクションへとつながる構成となっています。
Courtesy of A BATHING APE®
グローバルな顔ぶれによるキャンペーン
キャンペーンビジュアルには、倉石氏と縁の深い豪華メンバーが登場。エディソン・チェン（CLOTファウンダー）、SEVENTEEN ホシ、ジェームス・ラヴェル（UNKLE）、JESSE（SixTONES）、Kaneee、廣山直人（ORANGE RANGE）、仲里依紗、ショーン・ウェザースプーンらがそれぞれの個性でコレクションを表現しています。雪山から街まで自在に行き来するスタイルを体現し、BAPE®が掲げる“Fearless”な精神を象徴しています。
Courtesy of A BATHING APE®
Courtesy of A BATHING APE®
「BAPE® by KAZUKI KURAISHI」──3章構成で展開される新シリーズ
「BAPE® by KAZUKI KURAISHI」コレクションは、今シーズン3回にわたり順次リリース予定。第1弾は2025年11月8日（土）、第2弾は11月22日（土）に登場し、さらに12月6日（土）には第3弾としてスノーボードギアを中心に、冬のアクティビティに最適なラインアップが登場します。いずれも BAPE STORE® および BAPE.COM にて展開予定です。
倉石一樹プロフィール
1975年、東京生まれ。高校卒業後、コロラドでスノーボードとマウンテンバイクのキャリアを積み、その後ニューヨークへ渡りグラフィックアートを学ぶ。帰国後は、adidas Originals、CASHCA、KAPPA など数々のファッションブランドでクリエイティブディレクターおよびグラフィックアーティストとして活動。また、イアン・ブラウンやトミー・ゲレロといったミュージシャンのアルバムジャケットデザインも多数手がける。
現在は、アートディレクター長戸哲也との共同プロジェクト A.FOUR Labs／DUSTNATION や、ジェームス・ラヴェル（UNKLE）とタッグを組んだ Studio Ar.Mour を通じて独自のクリエイティビティを発信。2018年には THE NORTH FACE APAC Global Design Project Team のデザイナーに就任し、2021/22シーズンより DESCENTE のスノーボード／フリースキーラインのデザインを担当。音楽活動にも精力的で、NAOTO（delofamilia）とともに結成したバンド is and ism のメンバーとしても活動。2012年には著書『Odds and Ends』を出版し、ファッションにとどまらず自身が愛するアイテムをアーカイブとしてまとめています。
Courtesy of A BATHING APE®
