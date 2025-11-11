兵庫県警は11月9日、今年1月に亡くなった元兵庫県議の竹内英明氏に関する虚偽情報を拡散し名誉を毀損した疑いで政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）を逮捕した。斎藤元彦兵庫県知事（47）の内部告発書問題について、県議会調査特別委員会（百条委員会）のメンバーを務めていた竹内氏。立花氏は昨年12月、立候補していた大阪府泉大津市長選の街頭演説で「竹内議員はめっちゃやばいね。警察の取り調べを受け