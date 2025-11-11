「天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、それに愛子さまと佳子さま（の3組）が、それぞれテーブルを順番に回られていました。私は愛子さまから、『モンゴルがご専門ですよね』と、お声がけいただいたのです」そう語るのは、国立民族学博物館名誉教授の小長谷有紀さん。小長谷さんは、モンゴルの遊牧文化を現地調査し、文化人類学の発展に貢献したことから文化功労者に選ばれた。そして11月4日に皇居・宮殿で催されたお茶会にも招待された