11月10日は「トイレの日」です。トイレに関する社会的課題の改善に取り組む日本トイレ協会（東京都文京区）が1986年に制定しました。故障した温水洗浄便座を使い続ける危険性について、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【動画】「えっ…怖い」これが「温水洗浄便座」から煙が出た瞬間です！NITEは「温水洗浄便座は電気製品です！」と投稿。その上で「温水洗浄便座は