秋鮭は、この季節だけの贅沢な味わいが楽しめる旬の魚。塩漬けされずに「生鮭」として出回ることが多く、味付けの自由度が高いのも魅力です。今回は、そんな秋鮭を主役にした絶品レシピ7選をご紹介。定番のちゃんちゃん焼きから、ソテーや包み蒸し、炊き込みご飯まで、秋鮭の旨みを存分に引き出すメニューを厳選しました。さらに、紅鮭や銀鮭との違いについても解説。ぜひ合わせて参考にしてくださいね。■鮭の種類による違いとは