「変わらないシンプル」。そんなスタイルを貫き通すアイコンとして、世界中でも話題の双子モデルにクローズアップ。彼女たちの着こなしから学びたいポイント、そのスタイルを作るアイテムを、スタイリストたちがセレクト。アマリー・セシリー姉妹に学ぶ「理想のシンプル」（アマリー＆セシリー・モースガー）1994年デンマーク出身の、一卵性双生児の双子モデル。プラダのランウェイでデビューして以来、サカイやソニアリキエル、ヴ