世界中で愛されるラグジュアリーブランド【MCM】と、国民的キャラクター「クレヨンしんちゃん」が再びタッグ！2025年11月8日（土）より、全国のMCMストアおよびオンラインストアで第二弾コラボアイテムが登場します。今回の主役は、しんちゃんとシロをモチーフにしたキュートな2Dチャーム。ポップな世界観とMCMならではの高級感が融合した、持っているだけで気分が上がる限定コレクションです&#9825