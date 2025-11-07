11年ぶりに韓国を訪問した中国の習近平国家主席と李在明（イ・ジェミョン）大統領が11月1日に首脳会談した。韓国内では韓国文化を閉めだす中国の「限韓令」解除への期待が再び高まっているが、韓国紙は「中国の社会全般の規制装置へと進化したことを考えると解除は容易ではないとものとみられる」との見方を示した。「限韓令」は朴槿恵（パク・クネ）政権下の2016年、在韓米軍基地へのTHAAD（高高度防衛ミサイル）の配備に反発して