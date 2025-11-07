NiziU¥Ë¥Ê »öÌ³½ê¤¬Ç®°¦ÊóÆ»¤ò´°Á´ÈÝÄê¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÂ³½Ð¡Ö²¾¤Ë»Å»ö´ØÏ¢¤Ê¤é¤Ê¤¼¼«Âð¡©¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¥Þ¥·¡×
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤È¡¢NiziU¤Î¥Ë¥Ê¤ÎÇ®°¦µ¿ÏÇ¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¥Ð¥ó¥É¤Î¥â¥ÆÃË¤È¡¢À¤³¦Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ËÀ¤´Ö¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤¬¼ã°æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¤ªÇñ¤Þ¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡11·î5Æü¡¢NiziU¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¤¬ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¥®¥¿¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂº·É¤·¹ç¤¦ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢NiziU¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤â¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖÇ®°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿»öÌ³½êÂ¦¡£µ¿ÏÇ¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤µ¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤ä¤Ä¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡¢ÈÝÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êµ¿Ç°¤ò¶¯¤á¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡ÔÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Âð¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Õ
¡Ô²¾¤Ë»Å»ö´ØÏ¢¤Ê¤é¤Ê¤¼¼«Âð¡©¡Õ
¡ÔÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¥Þ¥·¤Ç¤¹¤ä¤ó¡Õ
¡¡Æ±»ï¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¼«Âð¤Ø¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¡É¡£Ç®°¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð2¿Í¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ã°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¤Íü°ì²Ö¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÌ³½êÂ¦¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ë¼ã°æ¤µ¤ó¤Î¥â¥Æ¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÀ¤´Ö¤âÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Æ±»þ´ü¤Î¸òºÝ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Ç®°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡ÈÍ·¤Ð¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔØâ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡2020Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌó5Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Ã¤¿NiziU¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò´Ó¤¤¤ÆÍè¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ÏÄË¼ê¤À¡£
¡ÖMrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿NiziU¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAWAKE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ØAlwayS¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤äSNS¤Ç¤È¤â¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¨¤ë»Å»öÃç´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ç¥°¥ì¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡»Å»ö¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¡ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡Ä¡Ä¡£