ドジャースの球団公式インスタグラムが日本時間6日、選手たちがNBAのレイカーズ戦に訪れた様子を公開しました。ドジャースは日本時間2日、ブルージェイズを破り、2年連続でワールドシリーズを制覇。その激闘から4日、ブレーク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、ウィル・スミス選手、テオスカー・ヘルナンデス選手や共同オーナーでもある元NBAのスター選手マジック・ジョンソン氏らの姿もあり、同じロサンゼルスのプロスポー