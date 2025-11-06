ビーマップがストップ高の水準の１０６４円でカイ気配となっている。５日、エジソンエーアイ（東京都港区）及びＡＩバイオメディカル（同千代田区）と、デジタルツインとバイオ３Ｄプリンターをリアルタイムに連携させるフィジカルＡＩの共同研究「プロジェクトＨａｗａｉｉ」を始めたと発表しており、材料視された。 研究ではＡＩによる画像解析とデジタルツイン技術を活用し、バイオ３ＤプリンタӦ