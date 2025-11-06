アパレル会社「yutori」は、創業7年で過去最高の売上高83億円を達成した。社員の平均年齢が25.7歳という若い企業を率いる片石貴展社長は、どんな基準で人材を選んでいるのか。著書『若者帝国 好きな人たちと、好きなことに熱狂して働く』（KADOKAWA）より、一部を紹介する――。yutori社長の片石貴展さん（片石さん提供）■yutoriが希望する「人となり」の要素とはyutoriに入社を希望する若者はどんどん増えている。応募者は、面接