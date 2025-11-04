日本維新の会・藤田文武共同代表の公金還流疑惑を受け、吉村洋文代表は4日の会見で、党の内規を見直し、秘書が代表を務める会社への公金の支出を禁止する方針を明らかにしました。【映像】維新・吉村洋文代表のコメント党の内規ではこれまでは3親等以内の親族の会社への公金支出を禁止していましたが、議員本人や秘書が代表を務める会社も禁止する方向だということです。「これを国会のルールにしようとするとまた一悶着ある」