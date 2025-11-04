ＪＲ西日本がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆８２００億円から１兆８３６０億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１９００億円から１９５０億円（同８．２％増）へ、純利益を１１５０億円から１１８５億円（同４．０％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４３円の年８６円から、中間４５円・期末４５円５０銭の年９０円５０銭に引き上げた。 大阪・関西万博やインバ