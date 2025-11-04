午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６５、値下がり銘柄数は４９９、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、空運、石油・石炭など。値下がりで目立つのは海運、小売、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS