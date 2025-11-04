現在、アーセナルが勝ち点25でトップを走るプレミアリーグ。早くも一歩抜け出しており、今年はアーセナルの優勝かとの声も聞かれるようになってきた。データサイト『Opta』の予想でも、今季はアーセナルの優勝となっているようだ。アーセナルは81.44ポイントを獲得し、5月末にトロフィーを掲げる確率は71％となっている。2位はマンチェスター・シティで、70.73ポイントを獲得の見込み。3位はリヴァプールとなっている。第10節でア