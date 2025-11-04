きょう東証グロース市場に新規上場したＮＥは、午前９時ちょうどに公開価格と同じ７５０円で初値をつけた。 同社は、ＥＣ事業者に対してメール自動対応、受注伝票一括管理、在庫自動連携（各店舗の在庫数を一致させる機能）、商品ページ一括アップロードなどの機能を提供し、ネットショップ運営の業務プロセスの自動化を進めるクラウド型システム「ネクストエンジン」の開発・提供が主な事業。この