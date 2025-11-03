不正融資を繰り返して多額の資金流用をしていたいわき信用組合（福島県いわき市）が、反社会的勢力に約１０億円の資金を提供していたことが３１日、新たにわかった。同信組は旧経営陣の責任を追及し、再生する決意を示したが、長年にわたる反社勢力との癒着が浮き彫りになり、組合員らからは失望の声が聞かれた。組合が設置した特別調査委員会の報告書によると、１９９０年代、当時の理事長側が反社会的勢力と関係がある人物に