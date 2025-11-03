強力なホルモンが私たちを「過食脳」に「なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか」と聞かれたら、なんと答えるだろう。食べ過ぎないようにすればいいことはわかっているし、コンビニに寄らなければ余計なスイーツやホットフードを買わずにすむこともわかっている。なのに、やめられないのは、なぜなのか。15年で2000人の肥満患者を治療してきた『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（ダイヤモンド社）の著者のアンドリュ