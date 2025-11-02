着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションした「葬送のフリーレンリカちゃん」が2025年12月27日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。＞＞＞葬送のフリーレンリカちゃんをチェック！（写真5点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（