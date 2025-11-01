「作中でトキは松野家のしじみ汁が大好きですが、郄石さんも撮影の合間、余ったしじみ汁を率先してもらいに行っては、おいしそうにすすっているそうです。現場ではその姿がおなじみになっていて、共演者やスタッフともしじみ汁がきっかけで会話が弾み、交流が深まっているといいます」（芸能関係者）’25年後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で主人公・松野トキを好演している郄石あかり（22）。応募者2892人のオー