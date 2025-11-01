¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î°Õ³°¤Ê·ÝÇ½¿ÍÌ®¡ªËÌÀî·Ê»Ò¤Ï¼ñÌ£Í§¡¢¡È¸å¸«¿Í¡É¤Ï¡ÖÄ¶¿Íµ¤·Ý¿Í¡×
¡ÖºîÃæ¤Ç¥È¥¤Ï¾¾Ìî²È¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤â»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢Í¾¤Ã¤¿¤·¤¸¤ß½Á¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤Î»Ñ¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤·¤¸¤ß½Á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¡¢¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç25Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¡£±þÊç¼Ô2892¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£º£²ó¡¢ËÜ»ï¤ÏÈà½÷¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡Êº¸É½»²¾È¡Ë¡£ÂçÈ´Å§¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î»Ù¤¨¤¬¡ª
¡Ö¡ÈÍÜÊì¡ÉÌò¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÀÐ¤µ¤ó¤È±é½Ð¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ç01Ç¯¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤â¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºîÃæ¤Ç¡¢¼Â¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤È¤Ï¡ÈÍ§¿Í´Ø·¸¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÌÀî¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¼ê·Ý¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢µÙ·ÆÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê·ÝÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÂçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Í¡Ù¤È¼«¿æ¤ò´«¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦NHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¹âÀÐ¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷Í¥¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤âÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï3ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°æ¾å¿¿±û¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÀÐ¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥Û¡¼¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¾Íè¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£¡Ö²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
9·î23Æü¤ËNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¹âÀÐ¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯Á°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤«¤é¡Ö»£±Æ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¡¢ÂÎ¤â¿´¤â·ò¹¯¤Ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤Ï¹âÀÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»Ð¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡Ù¤Ç¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡Âè¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸Æ¤Ó¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¡ÈËå¡É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È5·î¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¡THE MOVIE¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡È¥é¥¤¥Ð¥ëÀ½Â¤µ¡½÷Í¥¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹âÀÐ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¿Í¤Ë´ÊÃ±¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬Ëµ¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç14Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¹âÀÐ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ç19Ç¯¤«¤é½÷Í¥³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¡È¸å¸«¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅìÌî¹¬¼£¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò·×172ËÜ¸«¤¿¤È¤«¡£ÆÇÀå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÅìÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ç23Ç¯¤Ë¹âÀÐ¤µ¤ó¤È°Ëß·ºÌ¿¥¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡ª¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¾ðÊó¤ò¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤È¾ï¤Ë¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¡È¤ªËÏÉÕ¤¡É¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¹âÀÐ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤»¦¤·²°¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°Ëß·¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¹âÀÐ¤µ¤ó¤òÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÀÐ¤µ¤ó¤ÈÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ëß·¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤«¤é¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹âÀÐ¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò´°Áö¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¡È²½¤±¤ë¡É¤³¤È¤À¤í¤¦¡¼¡¼¡£