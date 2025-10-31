農林水産省は３１日、２０２６年産の需給見通しを公表し、主食用米の生産量は７１１万トンと見込んだ。大幅な増産となった２５年産の生産量見通し（７４８万トン）と比べると、約５％の減産となる。鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げており、増産にかじを切った石破前政権からの軌道修正との見方もある。食料・農業・農村政策審議会（農相の諮問機関）の食糧部会で示した。生産量の見通しは、産地の作付け計画の目安となる