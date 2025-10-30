８強進出なるか。白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、現地10月29日にモロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのラウンド16で、コロンビアと対戦した。リトルなでしこのスタメンは以下のとおり。GKは山内れな、DFは青木夕菜、松岡瑛茉、佐藤百音、根鈴花李、MFは須長穂乃果、中村心乃葉、福島望愛、郄橋佑奈、式田和、FWは大野羽愛という顔ぶれだ。日本は立ち上がりからポゼッションで相手を圧倒。テンポ