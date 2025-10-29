・日経レバが活況呈し最高値圏を快走、個人投資家など短期筋の参戦活発で取組妙味も ・ティムコがＳ高、日本初の純国産熊撃退スプレー販売で注目度上昇 ・日立建機が反発し上場来高値更新、回復基調反映させ２６年３月期業績予想を上方修正 ・大有機が切り返し急、先端半導体材料で海外マネーの評価高まり新値街道 ・トーエネクは急反騰し新高値、今期利益・配当予想の増額修正を評価 ・アドテストが急反騰