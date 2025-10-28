4打数4安打3打点、4敬遠を含む5四球で全9打席連続出塁【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・指名打者」で先発出場し、WS初のマルチ本塁打を放った。4打数4安打3打点。4敬遠を含む5四球で全9打席連続出塁をマークした。とんでもない夜になった。1点リードの3回1死、3度のサイ・ヤング賞を誇る