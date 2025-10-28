ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WSÂè3Àï¤Ç7¤Ä¤Î°Î¶È¡¡»Ë¾å½é¤Î9½ÐÎÝ¡õ4·É±ó¡Ä¼«¸ÊºÇÄ¹18²ó¡õ6»þ´Ö39Ê¬¤Î»àÆ®
4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢4·É±ó¤ò´Þ¤à5»Íµå¤ÇÁ´9ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢WS½é¤Î¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£4·É±ó¤ò´Þ¤à5»Íµå¤ÇÁ´9ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó1»à¡¢3ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤é±¦±Û¤¨¤ØPS7¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¥Õ¥ë¥Ï¡¼¥Á¤«¤éº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó1»à¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ØÆ±ÅÀ8¹æ¥½¥í¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£9¡¢11¡¢13¡¢15²ó¤È4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¿½¹ð·É±ó¡£17²ó¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Á´9ÂÇÀÊ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
¡¡µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î1Æü¤À¡£9½ÐÎÝ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿¡£4Ä¹ÂÇ¤Ï1906Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥º¥Ù¥ë°ÊÍè¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¡õ2ÆóÎÝÂÇ¡õ2»Íµå¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤À¡£4·É±ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3»î¹ç¤Ç¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å½é¡£Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó8ËÜÎÝÂÇ¤Ï2020Ç¯¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»11ËÜÎÝÂÇ¤Ï¾¾°æ½¨´î¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ¿ÍÎòÂåºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹18²ó¡¢»î¹ç»þ´Ö6»þ´Ö39Ê¬¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2019Ç¯7·î25Æü¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬µ¢Ï©¤Ø¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿0»þ47Ê¬¡£Ìó16»þ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë