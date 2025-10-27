わがままお嬢様と“なんでも言うことを聞く”執事――。一見クラシカルな設定ながら、どこか狂気とコメディが同居する短編『私にいいなりの執事が怖い』が、Xで10万を超えるいいねを記録して話題となった。 【漫画】『私にいいなりの執事が怖い』を読む ホラーのモチーフを下敷きにしつつ、SNS時代のテンポと可愛さで昇華した異色作の着想と創作の裏側について、作者・九目さん（@kume122）に話を聞い