わがままお嬢様と“なんでも言うことを聞く”執事――。一見クラシカルな設定ながら、どこか狂気とコメディが同居する短編『私にいいなりの執事が怖い』が、Xで10万を超えるいいねを記録して話題となった。

ホラーのモチーフを下敷きにしつつ、SNS時代のテンポと可愛さで昇華した異色作の着想と創作の裏側について、作者・九目さん（@kume122）に話を聞いた。（小池直也）

--10万を超えるいいねが集まっていますが、ご自身としてはいかがですか？

九目：SNSでこれほどの反応をいただいたのはこの作品が初めてだったので嬉しかったです。印象的だったのは「続きが読みたい」や「キャラクターの作画が好き」という反応が多かったことでしょうか。作画は試行錯誤している最中だったので自信を持つことができました。

ーー何が読者に刺さったのだと思いますか。

九目：第一印象で反感を感じる「ワガママなお嬢様」が、そのワガママを叶えつつ怖い目にあう展開をコメディの範囲で描いたのがよかったのかもしれません。

ーー着想について教えてください。

九目：『猿の手』という古典ホラー作品があるんです。それは願いを叶えてくれるという猿の手に「お金がほしい」と願ったところ最愛の息子が事故死して、保証金が手に入るという、願いの叶え方がサイコパスな話で。

そのモチーフが面白いと感じたので、「言いつけたことはなんでもこなす執事」に置き換えてみました。ただ、あくまでコメディにしたかったので、ほぼホラー要素は入れてないです。

ーー本作を描く際に意識したことや狙いなどはありましたか。

九目：SNSに載せる漫画は、どんな話でどんなキャラかがシンプルで伝わりやすいことが大切だと思っています。絵柄も親しみやすいように、描きこみも極力減らして読みやすさを意識しました。あとは節々に端的なワードを入れるためセリフの推敲を何度もしています。

ーー作画についてこだわった点は？

九目：お嬢様の方は表情がくるくる変わる感じで、とにかく可愛く作画しました。一方の執事は表情はあまり動かさず、要所要所の変な顔が印象的になるようにメリハリをつけています。また参考にするためにホラー漫画を読み返したりもしていましたね。

ーーキャッチーな各エピソードを考える際のアイデアはどこから？

九目：アイデアというか、お嬢様がわがままを言ってやり返されるという定形があるので、どういう話なら可愛い表情が描けるか、こういうシーンが描きたいというところから考えていったように思います。

ーー今後「私にいいなりの執事が怖い」のシリーズはどう描いていきますか。

九目：最近Xでは、漫画は1～2ポストくらいにまとめた方が読まれやすい感触があります。なので1～4ページくらいの短めのストーリーを引き続きアップしていければと思います。

本シリーズにたくさんの反応がいただけたことで、連載のお話などもいただいているので、近々何かしらのお知らせをしていけるかなと。

ーー今後作家としてどんな作品を描きたいか、活動をしたいかなどの展望があれば最後に教えてください。

九目：作品作りを頑張るのは当然なんですが、少しでも多くの人に興味を持ってもらえるように引き続きXでのポストを続けて、発信力も付けていければいいなと思っています。

（文・取材=小池直也）