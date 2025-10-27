10月26日に行なわれたスコットランドリーグの第９節で前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属する２位のセルティックは、５ポイント差で首位のハーツの敵地で対戦。旗手が先発、山田が途中出場、故障明けの前田が稲村とともにメンバー外になったなか、１−３で完敗を喫した。リーグ４連覇中の絶対王者は開始８分にオウンゴールで先制を許すと、12分にすぐ追いついたものの、52分と55分に被弾。課題の攻