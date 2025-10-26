アルバイトを探すときには、「仕事内容」や「勤務形態」などさまざまな条件をもとに決めていきますが、その条件として「時給」に重きを置いている人も多いでしょう。 時給はアルバイトの内容によって異なりますが、都道府県ごとに「最低賃金」が定められているため、同じ内容のアルバイトであっても、隣県で時給が異なることがあります。 一般的に「都市部」と言われる地方は時給が高く、地方では時給が安くなる傾向にあ