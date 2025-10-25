「10月25日」。今日は何の日でしょう？答えは「世界パスタデー」！1995年10月25日に開催された「第1回世界パスタ会議」にちなんで、制定されました。現代では、「パスタ」はイタリア料理としてだけでなく、「和風パスタ」や「ナポリタン」など日本独自の味も生まれ、愛されています。種類豊富なパスタの誕生イタリア・ローマで、1995（平成7）年10月25日に「第1回世界パスタ会議」が開催されたことを記念して、1998年に「WorldPa