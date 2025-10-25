10月25日は「世界パスタデー」！　日本特有のパスタメニューとは

「10月25日」。今日は何の日でしょう？答えは「世界パスタデー」！1995年10月25日に開催された「第1回世界パスタ会議」にちなんで、制定されました。現代では、「パスタ」はイタリア料理としてだけでなく、「和風パスタ」や「ナポリタン」など日本独自の味も生まれ、愛されています。

種類豊富なパスタの誕生

イタリア・ローマで、1995（平成7）年10月25日に「第1回世界パスタ会議」が開催されたことを記念して、1998年に「World Pasta Day（世界パスタデー）」として国際記念日に制定されました。

イタリア料理では欠かすことのできないパスタ。一口にパスタと言っても、スパゲッティ、ペンネ、ラザニアなどなどさまざまな形状があり、イタリアの地方独特なものも合わせると、その数は約650種類にも及ぶと言われています。

ロングパスタにショートパスタ、本場イタリアではその数650種類以上（PhotoAC）

私たちがよく知る乾燥パスタが誕生したのは9世紀から11世紀だったと考えられています。発祥には様々な説があり、はっきりとは分かっていませんが、12世紀には、シチリア島北西部のパレルモに最古とされる乾燥パスタ工場があったことが記録から分かっています。「イトゥリア」と呼ばれる「糸のような乾燥させた食べ物（乾燥パスタ）」を製造していました。

日本独自に発展したパスタメニュー

日本人にとってパスタ料理と言って真っ先に思い浮かぶのが「ナポリタン」だと言う人も少なくないのではないでしょうか。イタリア南部ナポリ地方のトマトソースを使ったスパゲッティが原型など、その発祥については諸説あるようですが、ケチャップで炒めた昔懐かしい喫茶店の「ナポリタン」は、戦後、横浜で誕生したとされています。玉ねぎ、ピーマン、ソーセージにマッシュルームが入っており、中でも生ではないニュッと柔い、缶詰のマッシュルームが使われていました。

昔懐かしい喫茶店のナポリタン。なぜか鉄板の上に（PhotoAC）

パスタについていろいろ調べていたら、面白いネーミングのメニューがいくつか出てきました。卵・ニンニク・チーズで作る「貧乏人のパスタ」、オリーブ油、ニンニク、唐辛子さえあればなんとかなるという意味の「絶望のパスタ」、スパゲティを茹でずにオリーブ油で焼きつけてからトマトソースで煮込む「暗殺者のパスタ」。思わず苦笑いが出るネーミングですが、きっとおいしいはず！

10月25日の「世界パスタデー」にぜひ！

【画像】喫茶店の昔懐かしいメニュー！鉄板ナポリタン（2枚）