ニューストップ > 8人目を妊娠中の大家族ママ 大きなお腹の写真を公開「歩くの困難」 妊娠・出産 家族 ABEMA TIMES 8人目を妊娠中の大家族ママ 大きなお腹の写真を公開「歩くの困難」 2025年10月24日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 子ども7人との日常の様子を発信している「大家族☆あさちゃんねる」のママ 23日、Instagramのストーリーズを更新し、第8子妊娠中のお腹を公開した 「少し下がったかなー？歩くの困難」と記している 記事を読む おすすめ記事 【整形美女】“お金で手に入れた見た目”はズルい？…1300万課金した女性が語る美の価値観「包帯を取っても美しい自分はいなかった」 2025年10月24日 7時50分 悩める若い女性らの相談相手としてスナックのママに脚光 三幸製菓がナイトカルチャーの新常識に着目してミックス米菓を開発 2025年10月18日 23時3分 焼肉の後まで満たされる！牛角、約270店舗限定で「デザート食べ放題」スタート 2025年10月23日 20時30分 「脚が痛くて…」義母から電話があり、慌てて義実家に行った結果 2025年10月23日 8時28分