「北川さんは『ばけばけ』が朝ドラ初出演作なんです。今作の演出責任者が、’23年に彼女が出演した大河ドラマ『どうする家康』の監督を務めていた縁があり、起用に至りました」（制作関係者）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は松江の没落士族の娘で、小泉八雲の妻・小泉セツがモデルの主人公・松野トキの人生を描く。北川景子（39）は郄石あかり（22）演じるヒロイン・松野トキの親戚で、実は“産みの母”だった雨清水タエ役