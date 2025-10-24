¡Ö±ï¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ËÌÀî·Ê»Ò¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬½é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ä¥Ò¥í¥¤¥óÍîÁªÂ³¤¤Î°Õ³°¤Ê²áµî
¡ÖËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±éºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Î±é½ÐÀÕÇ¤¼Ô¤¬¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÈà½÷¤¬½Ð±é¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤Ï郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡È»º¤ß¤ÎÊì¡É¤À¤Ã¤¿±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö±«À¶¿å²È¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾åµéÉð»Î¤ÎÌ¾²È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç»Ë¼Â¤Ç¤â¥È¥¤Î¼ÂÊì¤ÏÈÍÆâ¤Ç¹âÌ¾¤ÊÎï¤·¤¤É±·¯¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¨¤ÎÉ×¡¦Ñ£¤ò±é¤¸¤ëÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤ÏËÌÀî¤µ¤ó¤È¡È°áÁõ¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤À¤«¤é»äÃ£¤Î¸½¾ì¤À¤±Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï²È·×¤¬·¹¤¤¤Æ¤â¸Ø¤ê¹â¤¯²È»ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¨¤Ë¡¢¥È¥¤¬¥·¥¸¥ß½Á¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥¿¥¨¤Ï¡¢¥È¥¤¬¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¼Â¤ÎÊì¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÈËÜÅö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Êì¤Î´é¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¶ìÎ¸¤¹¤ë¡É¾ìÌÌ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢5ºÐ½÷»ù¤È1ºÐÃË»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëËÌÀî¤µ¤ó¤Ï´ÆÆÄ¤ä±é½ÐÃ´Åö¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¨¤È¥È¥¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
É×¡¦DAIGO¡Ê47¡Ë¤âËÌÀî¤ÎÊ³Æ®¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢Èà¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡Ô¥¿¥¨ÍÍ¤ËÎÁÍý¶µ¤¨¤¿¤¤¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£ÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¤ÎÈà¤Ê¤ê¤Î¡ÈÈÖÀë¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ËÌÀî¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËºÝ¤·¤Æ²ÈÂ²²ñµÄ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Á°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£ºî¤Î¼ýÏ¿¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂçºå¤Ç¤¹¡£¤´Ä¹ÃË¤¬¤Þ¤À1ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï°é»ù¤â»Å»ö¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢DAIGO¤µ¤ó¤È¤´Î¾¿Æ¤Ë°é»ù¤òÂ÷¤·¤ÆÃ±¿È¤Ç¾åºå¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éº£²ó¤Î»£±Æ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤á¤ë¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ç03Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ËÌÀî¤À¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤ÏNHK´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ«¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºîÉÊ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤º¡¢ÍîÁªÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ç¶ÉÂ¦¤¬½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÌÀî¤µ¤ó¤ÏÀµÄ¾¤Ë¡Ø±ï¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤â¤È¤â¤ÈÄ«¥É¥é¹¥¤¤Î¤´²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡È°ìÅÙ¤Ï½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£¸å¡¢±«À¶¿å²È¤Ïº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¤âµ¤¹â¤¯µ¤Ç÷¤¢¤ë¥¿¥¨¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é22Ç¯¡¢Èá´ê¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇËÌÀî¤Î±éµ»¤Ï¤µ¤é¤Ë²½¤±¤ë¡ª