「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース」（２３日開幕、マスターズＧＣ＝パー７２）女子ゴルフの延田グループ・マスターズＧＣレディースは２３日に兵庫県三木市のマスターズＧＣで開幕する。２２日はプロアマ戦が行われ、３週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子（２６）＝サントリー＝は、プロ野球・巨人前監督の原辰徳氏（６７）らとラウンド。成績が上向かない現状にある中、原氏からの数々の金言が大い