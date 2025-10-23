イスラエルを訪問中のアメリカのバンス副大統領は22日、ネタニヤフ首相と会談し、イスラム組織ハマスの武装解除などについて、「非常に困難な任務が待ち受けている」と述べました。バンス副大統領は22日、ネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区の和平計画について協議しました。バンス氏は共同記者会見でガザ地区の再建やハマスの武装解除などについて言及したうえで、「非常に困難な任務が待ち受けている」と強調しま